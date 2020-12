Die Staatsanwaltschaft Trier hat im Zusammenhang mit einer Kundgebung aus dem Querdenker-Umfeld im November in Bitburg insgesamt 15 Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. Wie die Behörde mitteilte, richten sich die Verfahren zunächst gegen Unbekannt. Hintergrund sind Beleidigungen und Drohungen gegen die Leiterin des Ordnungsamtes des Eifelkreises. Sie war in mehreren Mails beschimpft worden. Außerdem erhielt sie eine Email mit einem Foto, das zwei Leichen an einem Galgen zeigt. Die Beamtin hatte bei einer Kundgebung aus dem Querdenker-Umfeld in Bitburg auf die Einhaltung von Hygienemaßnahmen hingewiesen. Außerdem untersagte sie wegen des Totensonntags den Einsatz von Lautsprechern. Daraufhin hatten die Veranstalter in Chatgruppen dazu aufgerufen, E-Mails an die Ordnungsamtsleiterin zu schreiben.

Nach Information der Staatsanwaltschaft konnten noch nicht in allen Fällen die Absender der Mails festgestellt werden. Derzeit ermittle die Polizei deshalb weiter.