Die Staatsanwaltschaft Trier ermittelt gegen einen Abgeordneten des rheinland-pfälzischen Landtags wegen des Verdachts, gegen das Versammlungsgesetz verstoßen zu haben. Nach SWR-Informationen handelt es sich um das ehemalige AfD-Mitglied Jens Ahnemüller aus Konz.

Der fraktionslose Landtagsabgeordnete soll nach Auffassung der Staatsanwaltschaft die sogenannten Montagsspaziergänge in der Trierer Innenstadt mitorganisiert haben. Das habe eine Auswertung von Beiträgen zum Thema in sozialen Netzwerken ergeben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Dienstag wurde bei dem Beschuldigten ein Handy sichergestellt.

Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen waren nicht angemeldet

Bei den sogenannten Montagsspaziergängen protestierten im Mai und im Juni teils bis zu 200 Menschen gegen die ihrer Ansicht nach zu strengen Corona-Schutzmaßnahmen. Die Veranstaltungen hätten laut Staatsanwaltschaft bei der Stadt angemeldet werden müssen. Der Beschuldigte hätte sich als Mitveranstalter um eine Anmeldung kümmern müssen.

Ahnemüller weist Vorwürfe zurück

Ahnemüller wies gegenüber dem SWR die Vorwürfe zurück. Er habe zwar an den Spaziergängen teilgenommen, sei aber nicht der Organisator gewesen.

Ahnemüller war im September 2018 aus der AfD-Fraktion ausgeschlossen worden. Als Grund dafür wurden Kontakte zur rechtsextremen NPD angegeben.