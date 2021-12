Schlandkette, Wein und Treffen in Trier mit Angela Merkel

Angela Merkel wird nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin verabschiedet. Politiker und Politikerinnen und ein Goldschmied aus der Region Trier erinnern sich an Begegnungen mit ihr.

Angela Merkel und ihre "Schlandkette". Diese Kette zog in einem TV-Duell viel Aufmerksamkeit auf sich. Sie stammt von Hans-Peter Weyrich. Er ist schon seit 50 Jahren Goldschmied in Idar-Oberstein.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erhält 2009 im Schloss Bellevue in Berlin die Ernennungsurkunde von Bundespräsident Köhler. Dabei trägt sie ihre schwarz-rot-goldene Kette, die später als "Schlandkette" bekannt wurde. dpa Bildfunk Maurizio Gambarini

Und das kam so: Angela Merkel sah bei Julia Klöckner eine Halskette, die ihr offenbar gefiel. Daraufhin vermittelte Klöckner den Kontakt zu dem Goldschmied im Hunsrück. Weyrich fertigte mehrere Ketten für Merkel an. Merkel habe, so sagt er, sogar schon selbst bei ihm angerufen. Sie habe ihn gebeten, dass er Schmuck für sie anfertigen möge, weil er ja ihren Geschmack kenne.

Der Goldschmied Hans-Peter Weyrich zeigt 2013 in Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) ein Collier, das dem als "Schlandkette" bekannt gewordenen schwarz-rot-goldenen Halsschmuck entspricht, den Angela Merkel (CDU) beim TV-Duell trug. dpa Bildfunk Thomas Frey

Angela Merkel und die "Schlandkette"

Das bekannteste Schmuckstück wurde aber die Deutschlandkette, die 2013 im TV-Duell der Kanzlerkandidaten zwischen Merkel und Steinbrück (SPD) Berühmtheit erlangte. Die Kette hatte sie aber schon vorher. Weyrich erinnert sich an viele Anrufe von TV- und Radiosendern nach dem Duell. Weyrich glaubt, dass Merkel jetzt weniger Ketten bestellen wird. Denn vermutlich werde sie ja weniger in der Öffentlichkeit unterwegs sein und sich weniger zeigen. Er ist aber dankbar.

"Ich habe als Goldschmied für meine Halsketten jetzt jahrelang ein großes Schaufenster genossen, was will man mehr als Goldschmied."

Bernhard Kaster und Angela Merkel 2002 in Berlin - Kaster hatte Wein aus Longuich dabei Bernhard Kaster

Bernhard Kaster, von 2002 bis 2017 Bundestagsabgeordneter der CDU für den Wahlkreis Trier, ist Angela Merkel oft begegnet - ob in Berlin oder in Trier. Daran erinnert er sich sehr gern zurück. Schon recht schnell nach der Bundestagswahl 2002 habe er sie persönlich kennengelernt.

Bernhard Kaster und Angela Merkel bei einem Besuch einer Delegation aus Luxemburg 2012 in Berlin. Bernhard Kaster

"Überrascht hat sie mich damals schon kurz nach der Wahl, als sie mich in Trier zum Geburtstag anrief. Damals dachte ich ja noch nicht im Entferntesten daran, dass ich einmal viele Jahre mit ihr als Bundeskanzlerin und ich als Geschäftsführer der Fraktion eng zusammenarbeiten würde."

Wie Kaster weiter sagt, war das Verhältnis von Beginn an bis heute stets herzlich und sachlich zugleich. Kein Geheimnis sei, dass Angela Merkel, je kleiner und vertrauter die Runde, dann locker und sehr humorvoll sein könne.

Als Spitzenkandidatin im Wahlkampf in Trier

Laut Bernhard Kaster war für die Bundeskanzlerin im Wahlkampf Trier immer ein fester Termin. Fast immer habe er sie in der Glockenstraße empfangen, dann ging es zunächst in ein Café, und dann anschließend durch die Simeonstraße zur Porta Nigra.

Jean-Claude Juncker, Angela Merkel und Bernhard Kaster in Trier, im Jahr 2009. Marcus Stölb

Mehr als einmal habe sie sich auch konkret um Anliegen unserer Region persönlich gekümmert, so zum Beispiel um den zweigleisigen Ausbau der Schienenstrecke zwischen Trier und Luxemburg. Das war dann sogar Gipfelgespäch beim Staatsbesuch in Luxemburg mit dem damaligen Premierminister Jean-Claude Juncker.

Gut vorbereitet musste man sein

Kaster bewundert besonders, wie sich Angela Merkel in Themen hineingearbeitet hat. Beispielsweise in der Finanzkrise. In der Fraktion habe sie bis ins Detail über Finanzprodukte oder die Handlungsoptionen der Europäsichen Union referiert. Das sei auf der EU-Ebene immer ihr absoluter Vorteil gewesen, das Ganze noch gepaart mit einer sagenhaften persönlichen Kondition. Kaster ist dankbar, dass er mit ihr zusammenarbeiten konnte. Sie bleibe für ihn ein absolutes Beispiel für authentische Bescheidenheit und Menschlichkeit in hohen Ämtern und politisch ein Vorbild besonders für ihr konsequentes Eintreten für die Werte und den Zusammenhalt von Europa.

Wehmut beim Gedanken an Abschied

Für CDU-Stadträtin Jutta Albrecht aus Trier war Merkel eine völlig unprätentiöse Politikerin, äußerst kompetent. Sie habe sich in allerkürzester Zeit in neue Themengebiete einarbeiten und diese glaubwürdig vertreten können. Darüber hinaus war sie führungsstark, und strahlte daher Vertrauen in ihre Fähigkeiten aus. Ihr "standing" in Europa, ja weltweit sei ein beredtes Beispiel ihrer hohen Kompetenz.



"Außerdem war sie auch äußerst sympathisch, wie ich bei den wenigen Anlässen, bei denen ich ihr persönlich begegnen durfte - im Rahmen von Wahlkampfveranstaltungen in Trier - erfahren durfte."



So ein Anlass war 2006 in der Europahalle in Trier. Die Bundesvorsitzende der CDU, Angela Merkel, unterstützte den Landtagswahlkampf des damaligen CDU-Spitzenkandidaten Christoph Böhr. Jutta Albrecht weiter: "Mein Ehemann Thomas Albrecht und ich weilten mit unserem jüngsten von drei Kindern, unserem Sohn Martin (8 Jahre alt) in der Europahalle.

Angela Merkel zu Gast in Trier (2006) - umrahmt von Christoph Böhr und seiner Frau Margret, die den kleinen Martin Albrecht auf dem Schoß hat. Jutta Albrecht, Trier

Martin kannte Christoph Böhr und dessen Ehefrau Margret und wollte unbedingt neben Frau Merkel sitzen. Kein Problem. Margret Böhr setzte ihn sich auf den Schoß, und so kam es dann auch zwischendurch zu einem Smalltalk zwischen Angela Merkel und dem kleinen, an dem Wahlkampfgeschehen äußerst interessierten Martin Albrecht.

Den Zapfenstreich am Donnerstagabend werde sie, Jutta Albrecht, live verfolgen und sicherlich spätestens beim dritten, von der Kanzlerin gewünschten Lied, "Großer Gott wir loben Dich", Tränen in den Augen haben. Und dafür schäme sie sich gar nicht. Denn für sie sei Politik ohne Emotionen nicht denk- und auch nicht machbar.

Die damalige rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken(Bündnis 90/Die Grünen) spricht 2018 beim Landesparteitag in Idar-Oberstein. dpa Bildfunk Harald Tittel



Ulrike Höfken, ehemalige Umweltministerin in Rheinland-Pfalz kennt Angela Merkel seit ihrer Wahl in den Deutschen Bundestag 1994. Zunächst rein auf der Arbeitsebene. Höfken schreibt, Merkel habe sie ihr ganzes politisches Leben lang begleitet. Höfken hat viele ihrer Positionen und Entscheidungen kritisiert - aber sie hatte und habe Respekt:

"Und ja, ich mag sie. Ich glaube, letztlich tragen solche nüchternen und fachlichen PolitikerInnentypen mehr als die ganzen gefälligen Schwätzer."

Am meisten entsetzt habe sie die Entscheidung von Angela Merkel zum Wiedereinstieg der damaligen schwarz-gelben Koalition in die Atompolitik - wie absurd , dass mit Fukushima die erneute Kehrtwende kam, so Höfken. Denn nun sei das viel teurer und gehe finanziell zu Lasten der BürgerInnen dieses Landes. Am meisten unterstützt habe Höfken die Entscheidung von Angela Merkel in der Flüchtlingskrise zur Öffnung der Grenzen. Das sei mutig gewesen und war in einer Situation mit hohen Risiken eine menschliche Entscheidung und hat ihre Größe gezeigt.

"Persönlich schreiben wir uns Geburtstagskarten."

Barley lässt die Kanzlerin warten

Die Schweicher SPD-Europaabgeordnete Katarina Barley arbeitete zwei Jahre mit Merkel im Kabinett zusammen. Zuerst als Bundesfamilienministerin und danach als Justizministerin.

Nicht so gerne erinnert sie sich an eine Auslandsreise des Kabinetts. Kurz vor dem Abflug gab es einen Empfang für die Delegation. Von dort aus sollten alle mit ihren Autos zum Flughafen kommen. Katharina Barley hatte dabei offenbar interessante Gesprächspartner kennengelernt und die Zeit aus den Augen verloren.

Katarina Barley hat bei einer Auslandreise die Geduld von Angela Merkel auf die Probe gestellt Katarina Barley

"Als ich zum vereinbarten Zeitpunkt aufbrach, bemerkte ich irritiert, dass sich der Raum stark geleert hatte. Beim Auto angekommen stellte ich entsetzt fest, dass ich im Ablaufplan verrutscht war und die Abfahrtszeit mit der Abflugzeit verwechselt hatte."

Merkel mag keine Ausreden

Die sonst als überpünktlich geltende Barley empfand die Fahrt zum Flughafen wie eine Qual. Immer im Kontakt mit dem Flughafen versuchte sie den Start der Maschine zu verzögern.

"Man müsse gleich losfliegen. Dann zur Not eben ohne mich, bekam ich auf meine Bitte zu warten zur Antwort."

Schließlich habe sie den Flieger dann glücklicherweise noch bekommen. Ihr erster Weg ging zu Angela Merkel, um sich für die Verspätung zu entschuldigen. Und um zu erklären, dass sie sich verquatscht habe, und die Zeiten durcheinander geworfen habe. Angela Merkel habe sie nur kurz angesehen und gesagt: "Gut, dass Sie dazu stehen und nicht mit irgendeiner Ausrede gekommen sind. Dann wäre ich wirklich sauer gewesen.“ Damit sei die Sache erledigt gewesen.