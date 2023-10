Noch nie hatten sich so viele Kandidaten für eine Landratswahl im Land beworben wie in Birkenfeld. In die Stichwahl haben es ein erfahrener CDU-Mann und eine Newcomerin geschafft.

Die Bürger des Kreises Birkenfeld hatten am 24. September bei der Landratswahl die Möglichkeit zwischen acht Kandidatinnen und Kandidaten zu entscheiden. Am Sonntag wird es eine Stichwahl geben. In die haben es der CDU-Politiker Miroslaw Kowalski und die parteilose Caroline Pehlke, die für die SPD antritt, geschafft.

Kowalski hatte im ersten Wahlgang 34,3 Prozent der Stimmen geholt. Dicht gefolgt von Caroline Pehlke, die auf 33 Prozent der Gesamtstimmen kam. Einer der beiden Kandidaten wird Nachfolger von Landrat Matthias Schneider (CDU), der aus gesundheitlichen Gründen aus dem Amt scheiden musste.

Wer sind die Landratskandidaten?

Miroslaw Kowalski ist 57 Jahre alt, in Polen geboren und lebt seit 1989 in Birkenfeld. Kowalski ist verheiratet und hat einen Sohn. Seit 2014 ist er ehrenamtlicher Stadtbürgermeister in Birkenfeld. Er arbeitet im Management-Bereich für einen Automobilzulieferer und ist Mitglied des Birkenfelder Verbandsgemeinderates und des Kreistags. In der CDU ist er seit 24 Jahren aktiv.

Caroline Pehlke ist 39 Jahre alt und lebt mit ihrem Partner und ihren drei Kindern in Idar-Oberstein. Für die SPD tritt sie an, weil sie die "Werte der Sozialdemokratie teilt". Nach ihrem Abitur hat sie in Köln und in Affalterbach (Landkreis Ludwigsburg) studiert und unter anderem in der Personalberatung großer und mittelständischer Unternehmen gearbeitet. Seit 2013 lebt sie wieder im Landkreis Birkenfeld und arbeitet seit 2019 in der Wirtschaftsförderung der Stadt Idar-Oberstein.

Welche Positionen vertreten die Kandidaten?

Auf einer Podiumsdiskussion der Rhein-Zeitung am Mittwoch haben Kowalski und Pehlke die rund 150 Zuschauerinnen und Zuschauern über ihre politischen Positionen informiert. Beide Kandidaten möchten einen hauptamtlichen Brand- und Katastrophenschutzinspekteur einstellen und weiter in den Katastrophenschutz des Kreises investieren.

Diese Menschen sollen gefordert und gefördert werden.

Der CDU-Politiker Miroslaw Kowalski will außerdem mehr Geld für Integrationsmaßnahmen bereitstellen. "Diese Menschen sollen gefordert und gefördert werden", sagte er bei der Podiumsveranstaltung.

Caroline Pehlke will vor allem in die Digitalisierung der Verwaltung und der Schulen investieren. "Das spielt in so viele Sachen rein. Ich glaube, das würde uns als Landkreis infrastrukturell sehr weiterbringen", sagte sie dem SWR.

Beide Kandidaten wollen außerdem mehr Geld in Straßen und Bildung stecken. Auffallend ist, dass sich Kowalski und Pehlke in der Debatte in vielen Punkten einig waren.

Was zeichnet die beiden Kandidaten aus?

"Landrat zu sein ist eine Sache, die Erfahrung braucht", sagte Kowalski im Gespräch mit dem SWR und erklärte weiter: "In meinen neun Jahren als Stadtbürgermeister habe ich mehr als 200 Sitzungen vor- und nachbereitet. Diese kommunalpolitische Erfahrung ist wichtig für das Amt."

Für das Landratsamt braucht man Erfahrung, wie man mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht und die habe ich auch."

Das sieht Caroline Pehlke anders. Sie sieht ihre fehlende kommunalpolitische Erfahrung nicht als Nachteil: "Ich habe keinen Stallgeruch anhaften und ich glaube für das Landratsamt braucht man Erfahrung, wie man mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht und die habe ich auch", sagte Pehlke dem SWR.

Ergebnis am Sonntagabend zu erwarten

Die Wahllokale sind am Sonntag im Landkreis Birkenfeld von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Das Ergebnis der Wahl wird nach Angaben der Kreisverwaltung gegen 19.30 Uhr erwartet. Der SWR wird am Sonntag über die Ergebnisse der Landratswahl berichten.