Bürgerentscheid: Keine Mehrheit für Biotonne, zentrale Container bleiben

Im Kreis Vulkaneifel kommt die Biotonne nicht zurück. Bei einem Bürgerentscheid am Sonntag sprachen sich laut vorläufigem Endergebnis 55,7 Prozent der Wahlberechtigten für einen Verbleib beim jetzigen System aus. Deutlich weniger (44,3 Prozent) stimmten für die Rückkehr zum 2020 abgeschafften Biotonnensystem. Die Biotonnen wurden damals in allen Kreisen der Region durch zentrale Biocontainer ersetzt. Daran hatte es wiederholt Kritik gegeben, da viele Bürgerinnen und Bürger ihren Biomüll nicht in Tüten zu den teils weiter entfernten zentralen Sammelstellen bringen wollten oder konnten. Nun bleibt es zwar beim Containersystem, es wird aber weiterhin möglich sein, gegen einen Aufpreis eine Biotonne anzuschaffen.