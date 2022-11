Wer mit der Deutschen Bahn verreist, der braucht meist starke Nerven. Zug verspätet, Anschluss verpasst. Wenn es ganz dumm läuft, fällt der gebuchte Zug ganz aus. Wie erst geht es in so einer Situation einem blinden Mann? Ein Betroffener berichtet, wie er ab Trier 16 Stunden unterwegs war - und nie an seinem Ziel ankam.