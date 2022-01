per Mail teilen

Am Erbeskopf haben Unbekannte eine Schneekanone beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, kam es in der Nacht vom 25. auf den 26. Januar zu dem Vorfall. Eine an der Skipiste aufgestellte Schneekanone wurde mit schwarzer Farbe besprüht. Die Polizeiinspektion Morbach sucht Zeugen.