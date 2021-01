Die Hauptzufahrt zum Wintersportgebiet Erbeskopf im Hunsrück bleibt womöglich auch in der kommenden Woche gesperrt. Auch am Sonntag war der Besucherandrang wieder groß.

Nach Angaben der Polizei kommen immer noch viele Menschen zum Erbeskopf und Idarkopf. Die Straßen zum Erbeskopf seien weiterhin gesperrt. Ankommende Fahrzeuge würden kontrolliert und zurückgeschickt. Auch die Zufahrtsstraßen zum Idarkopf seien zu. Allerdings hielten sich die Autofahrer nicht an die Absperrungen, so die Polizei. Deshalb kontrolliere die Polizei nun auch die Straßen zum Idarkopf. Die Polizei rät dringend, die Skigebiete nicht anzufahren.

Seit vergangenem Dienstag ist die Landesstraße 164 zum höchsten Berg von Rheinland-Pfalz (816 Meter) tagsüber zwischen 8:30 Uhr und 16:00 Uhr gesperrt, um chaotische Verkehrsverhältnisse aufgrund hoher Besucherzahlen zu verhindern. Die Sperrung der Hauptzufahrt zum Erbeskopf - wie auch die Zufahrtsstraßen zu den Wintersportgebieten Schwarzer Mann und Wolfsschlucht bei Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) - sollte zunächst lediglich bis Sonntag dauern.

Reaktion auf Besucherandrang

Auf dem Erbeskopf sind Lifte im jetzigen Corona-Winter zwar nicht in Betrieb, dennoch seien dort auch am Samstag Ausflügler zu Fuß unterwegs gewesen, so die Polizei. Allerdings deutlich weniger als etwa vergangenen Montag, als tausende Menschen auf den Erbeskopf geströmt waren - viele von ihnen waren per Auto angereist.

Bei Behörden hatte jedoch nicht nur das hohe Verkehrsaufkommen Besorgnis ausgelöst, sondern auch, dass Corona-Beschränkungen wie das Abstandsgebot vielfach von Besuchern nicht eingehalten worden seien.

Auch auf anderen Bergen viele Menschen

Ein Besucheransturm war in den vergangenen Tage auch an anderen Bergen in Rheinland-Pfalz verzeichnet worden, etwa am Donnersberg oder an der Kalmit.