In der Region Trier wurde heute der Equal Pay Day begangen. Denn auch hier verdienen Frauen deutlich schlechter als Männer. Dabei ist die Lohnlücke in der Eifel größer als in der Stadt Trier.

66 Tage - so lange haben Frauen in Deutschland rechnerisch in diesem Jahr umsonst gearbeitet, während die Männer voll verdient haben. Auch in der Region Trier. Deshalb wird am 7. März, dem 66. Tag des Jahres, der "Equal Pay Day" mit diversen Aktionen begangen.

Was ist der Equal Pay Day? Frauen arbeiten gratis Am 7. März 2023 ist Equal Pay Day in Deutschland: Von Jahresbeginn bis zu diesem Tag haben Frauen in Deutschland quasi umsonst gearbeitet, weil sie im Schnitt 18 Prozent weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen – aufs Jahr gerechnet bedeutet das: ungezahlt gearbeitet bis zum 7. März. Der Equal Pay Day ist ein internationaler Aktionstag, der für die Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen in allen Berufsfeldern sensibilisiert. Er wird jedes Jahr und für jedes Land neu festgelegt – je nachdem, wie sich die Lohndifferenz aktuell vor Ort verhält. 2021 war der Equal Pay Day in Deutschland am 10. März. Deutschland schneidet besonders schlecht ab Im europäischen Vergleich findet der Equal Pay Day in Deutschland übrigens besonders spät im Jahr statt. Denn in punkto Lohngleichheit landet Deutschland vor Lettland, Estland und Österreich auf dem viertletzten Platz. Die Länder mit dem geringsten Lohnunterschied in Europa sind Luxemburg (1 Prozent), Rumänien (2 Prozent) und Slowenien (3 Prozent). Frauen machen schlechtbezahlte Jobs in Teilzeit Viele Frauen arbeiten im Niedriglohnsektor. In den am schlechtesten bezahlten Branchen – Lebensmitteleinzelhandel, Floristik, Körperpflege – sind über 80 Prozent der Beschäftigten Frauen, während hochdotierte Branchen nach wie vor Männerdomänen sind. Zweitens arbeiten Frauen häufiger in Teilzeit oder steigen aus der Erwerbsarbeit aus, um sich unbezahlt um die Kinderbetreuung oder die Pflege von Angehörigen zu kümmern. Doch auch wenn man den Lohnunterschied um diese Faktoren bereinigt, bleibt immer noch eine Lohndifferenz von 6 Prozent zwischen Männern und Frauen mit vergleichbaren Qualifikationen, Positionen und Erwerbsbiographie. Diese Zahl kann man nicht statistisch begründen. Hier wird eine systematische Diskriminierung von Frauen bei der Entlohnung von Erwerbsarbeit als Grund erachtet.

Auf dem Trierer Kornmarkt bietet das Equal Pay Day-Aktionsbündnis Trier einen Infostand an. Vor der Kreisverwaltung Trier-Saarburg wurde eine Fahne gehisst. Damit soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass Frauen in Deutschland im Schnitt immer noch 18 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen verdienen.

Lohnlücke auf dem Land größer als in Trier

Auch im Eifelkreis Bitburg-Prüm und im Kreis Vulkaneifel gibt es laut Zahlen der Agentur für Arbeit Trier eine Lohnlücke von rund 18 Prozent. In der Region zeigt sich aber auch ein Stadt-Land-Gefälle: In der Stadt Trier verdienen Frauen durchschnittlich "nur" rund 8 Prozent weniger als Männer.

"Je ländlicher, desto männlicher."

Das liegt nach Ansicht der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Trier-Saarburg, Angelika Mohr, auch an der Politik vor Ort: "Es gilt in der Politik immer noch der Satz: Je ländlicher, desto männlicher. Und je männlicher die Politik ist, umso mehr wird die männliche Perspektive beachtet."

Auf dem Land seien Frauen politisch nicht so im Blick wie Männer. Für Mohr ist es daher sehr wichtig, dass mehr Frauen sich in die kommunale Politik einmischen und ihre weibliche Perspektive einbringen: "Es geht darum, Frauen sichtbarer zu machen. Ich bin überzeugt, dass dann auch die Bezahlung besser wird."

Der Landrat des Kreises Trier-Saarburg, Stefan Metzdorf (SPD, links), und die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises, Angelika Mohr (rechts), hissen die Flagge zum Equal Pay Day. SWR Saskia Schleyer

Mohr fehlen Frauen aber vor allem auch in der Führungsetage der Kreisverwaltung. Sie möchte Frauen daher ermutigen, auch als Teilzeitkräfte in Führungspositionen zu gehen. Dazu soll der Gleichstellungsplan im Kreis Trier-Saarburg im kommenden Jahr aktualisiert werden.

Dafür muss aber zunächst eine Frage beantwortet werden, sagt Mohr: Was brauchen Frauen, um sich auf eine Stelle als Führungskraft zu bewerben und so in eine höhere Lohn-Kategorie zu kommen? Im vergangenen Jahr habe es nämlich gezielte Ausschreibungen für Frauen in Führungspositionen gegeben, auf die sich aber niemand beworben habe.

Gender Pay Gap schrumpft in der Region Trier

Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Die Lohnlücke ist in der gesamten Region Trier im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft. Hier am stärksten in der Eifel. Im vergangenen Jahr haben in der Vulkaneifel Frauen noch 23,5 Prozent weniger Geld als Männer verdient. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm waren es sogar 24,4 Prozent.

Lohnlücke: Was ist der Gender Pay Gap? Der Gender Pay Gap ist der Abstand zwischen dem Entgelt der Männer und dem der Frauen. Dabei wird zwischen der bereinigten und der unbereinigten Lohnlücke unterschieden.



Die unbereinigte Lohnlücke wird am Bruttostundenlohn aller erwerbstätigen Männer und Frauen in Deutschland bemessen.



Zur Berechnung der bereinigten Lohnlücke werden strukturelle Faktoren abgezogen, zum Beispiel die Unterschiede bei Berufen, beim Beschäftigungsumfang, Bildungsstand und die Tatsache, dass Frauen seltener in Führungspositionen arbeiten als Männer. Erwerbsunterbrechungen, wie etwa in einer Schwangerschaft, werden bei der bereinigten Lohnlücke jedoch nicht berücksichtigt.

Quelle: Antidiskriminierungsstelle des Bundes

Doris Sicken, die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Vulkaneifel, führt das auch auf die zahlreichen Veranstaltungen und Mitteilungen zurück, die es im Kreis dazu gegeben habe: "Wir sind seit Jahren mit der Botschaft unterwegs, dass Frauen genauso viel verdienen müssen wie Männer."

Mehr Männer in den Haushalt

Dennoch gebe es weiter viel zu tun: Immer noch arbeiten mehr Frauen in Teilzeit oder machen die unbezahlte Care-Arbeit mit den Kindern und im Haushalt, so Sicken: "Auch der Mann darf mal den Haushalt machen oder in den Elternausschuss gehen, damit die Frau Geld verdienen kann."

Auch die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) kritisiert, dass Frauen in der Region Trier geringfügiger beschäftigt werden als Männer. Dies führe zu einer Lohn- und Renten-Falle. Die Mini-Jobs in der Region Trier sind nach Angaben der Gewerkschaft zu mehr als 50 Prozent in Frauenhand. Im Hotel- und Gaststättenbereich liege der Wert teilweise sogar bei über 70 Prozent. Teilzeitbeschäftigungen in der Region haben einen Frauenanteil von bis zu 86 Prozent. Hinzu komme, dass Frauen auch bei gleicher Qualifikation pro Stunde weniger verdienten als Männer.

Aber ein großer Fortschritt ist es trotzdem, dass der Gender Pay Gap im Kreis Vulkaneifel um gut fünf Prozent gesunken sei, sagt die Gleichstellungsbeauftragte Doris Sicken: "Man muss auch die kleinen Schritte sehen."