Männer und Frauen in der Region Trier verdienen sehr unterschiedlich. Die Gehaltsunterschiede liegen teilweise noch über dem Bundes- und Landesdurchschnitt.

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm verdienen Frauen laut Agentur für Arbeit 21,6 Prozent weniger als Männer, in der Stadt Trier liegt der Gehaltsunterschied demnach bei 10 Prozent. Im Bundesdurchschnitt liegt der Gehaltsunterschied bei 19 Prozent, im Land Rheinland-Pfalz bei 15 Pozent.

Der Equal Pay Day macht diese Einkommensunterschiede einmal mehr deutlich sichtbar. Er steht für den Tag eines Jahres, bis zu dem Frauen - legt man den durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von Männern zugrunde - unentgeltlich arbeiten, während Männer bereits ab dem 1. Januar für ihre Arbeit bezahlt werden.



Einkommenslücke ist strukturbedingt

Alte Strukturen seien das Problem, heißt es von der Agentur für Arbeit. Obwohl Frauen häufiger als Männer Abitur machten und einen Studienabschluss hätten, steckten sie in der Familienphase beruflich zurück und arbeiteten häufig in Teilzeit.

Strukturelle Unterschiede in Rheinland-Pfalz In Rheinland-Pfalz haben 43 Prozent der Frauen Abitur, aber nur 33 Prozenz der Männer. 55 Prozent der Hochschulabschlüsse werden von Frauen gemacht. Während 71,8 Prozent der Frauen arbeiten, liegt dieser Wert bei den Männern bei 81 Prozent.

Systemrelevante Berufe schlecht bezahlt

Laut der Agentur für Arbeit arbeiten 60 Prozent der Frauen in systemrelevanten Berufen wie der Krankenpflege, als Erzieherin oder Kassiererin im Supermarkt. Das habe die Coronakrise gezeigt. Allerdings seien gerade diese Berufe schlecht bezahlt. Zudem sei das Einkommen der Männer, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, deutlich höher als das der Frauen.

"Der Wert ihrer Tätigkeit für das System spiegelt sich nicht in den Einkommen der Frauen." Hanna Kurze, Bauftragte für Chancengleichheit am Abeitsmarkt

Beispiele für ungleiche Bezahlung Eine Einzelhandelskauffrau in der Lebensmittelbranche verdient im Schnitt 27.100 Euro im Jahr, ihr männlicher Kollege 32.700 Euro im Jahr, alos fast 20 Prozent mehr. Krankenschwestern verdienen 11,6 Prozent weniger als Krankenpfleger. Altenpflegerinnen 3,5 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen.

Augen auf bei der Berufswahl

Bei der Berufswahl neigen Frauen nach wie vor dazu, in Branchen und Berufen zu arbeiten, die schlechter bezahlt sind. Die beliebtesten Ausbildungsberufe bei Frauen sind Erzieherin, Kauffrau für Büromanagement und Sozialassistentin, heißt es vom Statistischen Landesamt.

Bei den Männern sind es Elektroniker, Kfz-Mechatroniker und Anlagenmechaniker. Die beliebtesten Studienfächer bei Frauen sind Germanistik, Psychologie und Jura, bei den Männern BWL, Informatik und Maschinenbau.

Vor dem Trierer Rathaus wurde eine Equal Pay Day Flagge gehisst. SWR Dunja von Morzé

In der Familienphase schnappt die Falle zu

Viele Frauen arbeiten in der Familienphase Teilzeit. Laut Statistischem Landesamt arbeiten in Rheinland-Pfalz 52 Prozent der Frauen Teilzeit, bei den Männern sind es nur 9 Prozent.

Das hat Folgen für die berufliche Entwicklung. Frauen steigen beruflich langsamer auf und kommen seltener als Männer in Führungspositionen. Aber auch in leitenden Positionen werden sie schlechter bezahlt als Männer. Laut Statistischem Landesamt verdient eine Frau in einer leitenden Position im Schnitt 5.946 Euro, ein Mann 7.305 Euro.

Alte Rollenbilder - Coronakrise verschärft das Problem

In der Corona-Krise übernehmen vor allem die Mütter allein die Kindererziehung, so Hanna Kurze, Beauftragte für Chancengleichheit bei der Agentur für Arbeit Trier. Schul- und Kitaschließungen hätten das Problem verschärft.

"Besonders Frauen haben eine Doppelbelastung, da sie ihre Sorgearbeit ausweiten und der beruflichen Arbeit nicht ungestört nachgehen können." Hanna Kurze, Agentur für Arbeit Trier

Frauen erledigten ihre Erwerbsarbeit jetzt zu vollkommen anderen Zeiten als vor der Corona-Krise. Denn die Kinder müssen nun anstatt fünf Stunden täglich acht Stunden betreut werden.