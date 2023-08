Großer Feuerwehreinsatz in Traben-Trarbach

In Traben-Trarbach hat am Montagabend ausgetretenes Chlorgas einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Grund dafür war laut Polizei eine defekte Flasche in einem Nebenraum der Moseltherme.

Sensoren hatten auf die Luftveränderungen reagiert, woraufhin der Chlorgas-Alarm ausgelöst wurde, so ein Polizeisprecher. Da zunächst nicht klar gewesen sei, um wie viel Chlorgas es sich handelte, seien neben Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen unter anderem auch Vertreter der Kreisverwaltung, der Wasserbehörde und des Katastrophenschutzes sowie der Gefahrstoffzug im Einsatz gewesen. Insgesamt waren laut Polizei 78 Einsatzkräfte vor Ort. Keine gefährliche Chlorgas-Konzentration nachgewiesen Die Feuerwehr habe in der Therme und der Kanalisation Messungen durchgeführt und habe später Entwarnung gegeben. Demnach konnte in Luft und Kanalisation keine gefährliche Chlorgas-Konzentration nachgewiesen werden, so die Polizei.