A.R.T. öffnet Entsorgungszentrum am Wochenende für Sperrmüll und andere Abfälle

Der Abfallzweckverband in der Region Trier öffnet an diesem Wochenende (Sa/So – 8 – 18 Uhr ) das Entsorgungszentrum in Mertesdorf und die Anlaufstellen in Sehlem, Rittersdorf und Walsdorf. Dort können Betroffene Abfälle aus den Überschwemmungsgebieten anliefern. Neben Sperrmüll könnten sie auch Problem-Abfälle anliefern. Das gelte auch für Kühlschränke, Gefriertruhen und andere Elektrogeräte, die durch das Unwetter unbrauchbar wurden. In Orten an der Sauer (Langsur und Ralingen) und Kyll (Kordel) würden auch schon diesen Samstag Sperrmüll und Elektroabfälle abgefahren