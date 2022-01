Entsorgung von Weihnachtsbäumen beginnt

Weihnachtsbäume können in der Region Trier kostenlos an den Grüngutsammelstellen des Zweckverbands Abfallwirtschaft der Region Trier abgeliefert werden. Das hat der Zweckverband A.R.T. mitgeteilt. In der Stadt Trier und dem Kreis Trier-Saarburg würden die Weihnachtsbäume zwischen dem 7. und 20. Januar auch kostenlos abgeholt werden. Dies erfolge an den Tagen, an dem auch die Restmülltonnen geleert werden. Der A.R.T. weist daraufhin, dass Nadelbäume die länger als 2.50 Meter sind, in der Mitte durchgesägt werden müssten. Außerdem müsse der Weihnachtsschmuck gründlich entfernt werden. Hintergrund sei, dass die Weihnachtsbäume sinnvoll weiterverwendet werden sollen. So würden sie zerkleinert auf landwirtschaftlichen Flächen ausgeberacht oder in Biomassekraftwerken verwertet werden.