Am Abend wollen die Verbandsgemeinde und die Stadt Traben-Trarbach in einer gemeinsamen Sitzung über die Bewerbung für die Landesgartenschau 2026 entscheiden. Die Räte wollen außerdem darüber abstimmen, ob sie das gemeinsam mit der Verbandsgemeinde und der Stadt Bernkastel-Kues tun. In der Sitzung soll zunächst über einen Plan beraten werden, wie das Projekt umgesetzt werden könnte. Danach wollen die Räte entscheiden. Es wäre die zweite Bewerbung für die Gartenschau 2026 von Kommunen aus der Region Trier. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Stadt Bitburg und der Eifelkreis Bitburg-Prüm entschieden, sich für die Veranstaltung zu bewerben. Die nächste Landesgartenschau ist für das kommende Jahr in Bad Neuenahr-Ahrweiler geplant.