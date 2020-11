Unbekannte haben mit dem Enkeltrick eine 81jährige Frau aus Reichenbach im Kreis Birkenfeld um mehr als 10 000 Euro betrogen. Wie die Polizei mitteilte, war sie von einer Frau angerufen worden, die sich als ihre Enkelin ausgab und tat, als sei sie in einer Notlage. Später rief ein weiterer Betrüger an, der sich als Notar ausgab. Der älteren Frau wurde ein Taxi bestellt, das sie zur Bank fuhr, um Geld abzuheben. Später kam eine Frau zum Haus der 81jährigen und holte das Geld ab. Wie die Polizei mitteilte, gab es an diesem Tag im Bereich Idar-Oberstein mehrere Versuche von Enkeltrickbetrügern, die übrigen Angerufenen fielen aber nicht darauf herein.