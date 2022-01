Enkeltrick-Prozess: Fünf Angeklagte in Trier vor Gericht

per Mail teilen

Fünf Angeklagte müssen sich ab Dienstag vor dem Landgericht Trier wegen Enkeltrickbetrugs verantworten. Sie sollen Senioren um knapp 850.000 Euro gebracht haben.

Die Angeklagten sollen sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft im September 2020 als Mitglieder einer Bande zusammengetan haben, um mit dem sogenannten Enkeltrick zu Geld zu kommen. In mehr als 32 Fällen wird ihnen gewerbsmäßiger Bandendbetrug vorgeworfen.

Senioren als Opfer gezielt ausgesucht

Über polnische Callcenter sollen Mitglieder der Bande vor allem ältere Menschen angerufen haben, unter anderem in Morbach. Sie erfanden laut Anklage Lügengeschichten über Angehörige, mit denen sie die Angerufenen dazu bringen wollten, ihnen Bargeld oder Schmuck zu übergeben. Dabei ging es um vermeintliche Immobilienkäufe oder Verkehrsunfälle.

Fall aus Morbach exemplarisch für Enkeltrick-Betrug

So soll zum Beispiel ein bisher unbekanntes Mitglied der Bande Ende November 2020 eine in Morbach lebende Frau von einer schwedischen Rufnummer angerufen haben. Der mutmaßliche Täter habe sich als Enkel der Frau ausgegeben und nach Bargeld in Höhe von 9.000 € sowie Schmuck im Wert von weiteren 1.000 € gefragt, die der vermeintliche Enkel angeblich für den Kauf einer Immobilie benötigen würde.

Nachbarn verhinderten die Geldübergabe

Die Frau habe das Geld zur Abholung bereitgelegt. Ein bisher unbekannter Abholer sei am Nachmittag desselben Tages bei der Frau erschienen. Als die Nachbarn darauf aufmerksam wurden, habe der Abholer ohne Geld und Schmuck das Anwesen verlassen. Für die Absprachen zwischen den Anrufern und Geld-Abholern sei in diesem Fall einer der Angeklagten verantwortlich gewesen, so die Staatsanwaltschaft.

Masche mit erkrankten Familienmitgliedern

In anderen Fällen soll mutmaßlichen Opfern vorgespiegelt worden sein, dass ein Angehöriger schwer an einer Covid-19-Infektion erkrankt sei und für die dringend erforderliche Behandlung mit neuartigen Medikamenten aus den USA Geld benötige.

In anderen Fällen soll vorgetäuscht worden sein, dass ein Angehöriger einen Verkehrsunfall mit tödlichen Folgen verursacht habe, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Um den Führerschein behalten zu dürfen oder nicht inhaftiert zu werden, sei die sofortige Zahlung eines hohen Geldbetrages an den Unfallgeschädigten erforderlich.

Alle Angeklagten sind vorbestraft

Die fünf Angeklagten sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft für die Koordination zwischen den Anrufern aus den Call-Center und den Mitgliedern, die das Geld oder den Schmuck abholten, zuständig gewesen. Zudem hätten sie die "Abholer" an die jeweiligen Tatorte gefahren oder dirigiert und auch die Bargeldbeträge bzw. Schmuck entgegengenommen.

Durch ihre Betrugstaten sollen die Angeklagten rund 850.000 € eingenommen haben. Sie befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Alle Angeklagten sind vorbestraft. Ein Urteil wird im März erwartet.