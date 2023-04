per Mail teilen

Auch wenn die Polizei immer wieder warnt. Kriminelle Banden haben weiterhin Erfolg mit Schockanrufen wie ein Fall aus Idar-Oberstein zeigt. Das Opfer: Eine 86-Jährige.

"Hallo Oma, ich habe gerade einen Unfall verursacht und ein Kind überfahren. Nun muss ich in Haft." Die vermeintliche Enkelin in einer Notsituation.

Noch ehe die 86-jährige Frau aus Idar-Oberstein viel dazu sagen kann, übernimmt ein vermeintlicher Polizist das Telefonat und bestätigt was passiert ist. Wenn eine Kaution gezahlt werde, lasse sich die Haft aber erstmal abwenden, so der falsche Beamte.

Die 86-Jährige Frau sagt, sie habe einen mittleren fünfstelligen Betrag und könne das Geld übergeben, um die Enkelin vor dem Gefängnis zu bewahren. Wenig später kommt ein Mann bei ihr zu Hause vorbei und nimmt das Geld in Empfang.

Diese Tipps hat die Polizei gegen Enkeltrick-Betrüger: - Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. - Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. - Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Damit wurde die Frau am Donnerstag in Idar-Oberstein das nächste Opfer einer Masche, die seit Jahren gezielt bei älteren Menschen eingesetzt wird. Die Anrufer setzen sie mit besonders drastischen Schilderungen unter Druck.

Als Spur bleibt meist nicht viel mehr als eine Personenbeschreibung des Geldboten. In diesem Fall sucht die Polizei Idar-Oberstein nach einem 40 Jahre alten Mann mit kurzem dunklen Haar. Er trug eine dunkle Hose und eine Jacke. Während der Übergabe am Donnerstag zwischen 13 und 16 Uhr sprach er kein Wort, so die Polizei.

Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden.