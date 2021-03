In Kirn engagieren sich viele Menschen für eine von Abschiebung bedrohte Familie aus Äthiopien. Wie der SPD Bundestagsabgeordnete Weingarten mitteilte, hat er deshalb an die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Spiegel geschrieben. Die Familie sei in Kirn sehr gut integriert, der Vater arbeite und die Tochter gehe in Kirn aufs Gymnasium, sei in der Schülervertretung engagiert und werde mit einem Stipendium gefördert. Dadurch, dass sich viele Schülerinnen und Schüler und auch der Kirner Pfarrer und weitere Unterstützer für die Familie einsetzten, zeige sich Achtung und Teilhabe.