Die erste deutsche Meisterschaft für Elektro-Mountainbikes findet dieses Jahr in der Vulkaneifel statt. Das teilten die Organisatoren des VulkanBike-Eifelmarathons mit. Die Meisterschaft wird in Verbindung mit dem diesjährigen VulkanBike-Eifelmarathon am 12. September trotz Corona stattfinden. Wie die Veranstalter mitteilen, habe man ein 11-Punkte-Konzept ausgearbeitet. So gebe es eine Online-Anmeldung für die Kontaktnachverfolgung und das Starterpaket werde per Post zugeschickt. Es werde mehrere Starts in Gruppen mit maximal 50 Radfahrern geben, die beim Start Mund-Nasen-Schutz tragen müssten. In den vergangenen Jahren hatten am VulkanBike-Eifelmarathon etwa 2.000 Radfahrer teilgenommen.