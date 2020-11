Der Landeselternbeirat Rheinland-Pfalz fordert das Bildungsministerium auf, Kriterien für den Übergang von Präsenzunterricht in den Wechselunterricht festzulegen. In einem Brief an Bildungsministerin Hubig heißt es, der Wechsel der Unterrichtsform solle für die weiterführenden Schulen gelten.

Darüber sollten die Schulen selbst entscheiden. Grundlage müsste die Zahl der Corona-Erkrankungen sein. Außerdem sollte dieser Schritt mit dem Schulelternbeirat und den Schülervertretern abgesprochen werden. In dem Brief heißt es außerdem, dass schwächere Schüler und solche ohne häusliche Betreuung, gefördert und betreut werden müssten. Auch für Schüler ohne Endgeräte und Internetempfang müsse das gewährleistet sein. Der Landeselternbeirat und die Regionalelternbeiräte Trier, Neustadt und Koblenz fordern auch, dass wissenschaftlich untersucht wird, welches Übertragungsrisiko für das Corona-Virus tatsächlich von den Schulen ausgeht.