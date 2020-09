Auf einem Parkplatz in Trier entdeckten Passanten in einem Auto ein kleines Kind. Von den Eltern fehlte jede Spur. Die Polizei fand das Paar in einer Spielhalle.

Die Polizei Trier hat gegen das Elternpaar ein Strafverfahren wegen Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht eingeleitet. Nach Angaben der Polizei entdeckten am Sonntagabend Passanten auf einem Parkplatz in Trier-Nord ein Auto, in dem ein kleines Mädchen mit dem Handy spielte. Weil den Zeugen das merkwürdig vorkam, riefen sie die Polizei.

Eltern Dauergäste in Spielhalle

Die Beamten fanden die Eltern schließlich in der nahegelegenen Spielhalle. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass das Paar wohl bis zu fünfmal in der Woche für mehrere Stunden in der Spielhalle gezockt habe. Dabei sollen sie ihre dreijährige Tochter immer allein im Auto zurückgelassen haben. Der Fall wurde an das Trierer Jugendamt weitergeleitet.