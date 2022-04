In Paragraph 21a der Straßenverkehrsordnung ist festgelegt, dass alle Menschen während der Fahrt einen Sicherheitsgurt angelegt haben müssen. Davon ausgenommen sind:



Menschen in "Kraftomnibussen, bei denen die Beförderung stehender Fahrgäste zugelassen" sind

"Betriebspersonal in Kraftomnibussen und das Begleitpersonal von besonders betreuungsbedürftigen Personengruppen während der Dienstleistungen, die ein Verlassen des Sitzplatzes erfordern"

"Fahrgäste in Kraftomnibussen mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen beim kurzzeitigen Verlassen des Sitzplatzes"

Das heißt: Wenn es in dem Linienbus Stehplätze gibt, sind alle Mitfahrenden von der Gurtpflicht ausgenommen. Das gilt auch dann, wenn Reisebusse als Linienbusse eingesetzt werden, die keine Stehplätze haben. Begründet wird die aufgehobene Gurtpflicht von Experten damit, dass das stetige Ein- und Aussteigen in Linienbussen erheblich langsamer sein würde, wenn sich alle an- und abschnallen müssten.