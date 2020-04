Wegen der Corona-Krise fällt eine Demo nach der nächsten aus: Fridays for Future, Proteste für und gegen Flüchtlinge und nun haben auch die traditionellen Ostermarschierer das Nachsehen.

"Bei aller Verständnis für die Vorbeugemaßnahmen gegen eine weitere Verbreitung des Coronavirus: Man kann nicht durch die Hintertür ein komplettes Demonstrationsverbot erlassen", sagte die Friedenspreisträgerin und Atomwaffengegnerin Elke Koller im SWR.

Aktivistin Elke Koller: Auch in Corona-Zeiten gegen Atomwaffen picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Thomas Frey/dpa

Ziviler Ungehorsam kommt für Koller nicht in Frage

Die frühere Apothekerin aus Büchel in der Eifel gehört mit ihren 77 Jahren selbst schon zur Risikogruppe und weiß um die Gefahr der neuen Lungenkrankheit. Einmal die Woche geht sie nur noch einkaufen - mit Mundschutz und Handschuhen.

Vor rund drei Wochen hat sie den geplanten zehnten Ostermarsch vor dem Fliegerhorst Büchel abgesagt. "Die Corona-Krise ist ja eine gesundheitliche Bedrohung. Da sehe ich, dass alle anderen Forderungen im Moment mal dagegen zurückzustehen haben." Von zivilem Ungehorsam wie ihn einige Aktivisten nach ihrem Wissen in Berlin geplant hätten, hält Koller wenig.

Protest mit Abstand und Mundschutz?

Sie werde sich an die derzeitigen Auflagen in Rheinland-Pfalz halten, betont Koller. Sie kennt das Urteil des Verwaltungsgerichts Neustadt, das eine angemeldete Kundgebung von zwei Personen mit dem Hinweis auf das landesweite Versammlungsverbot wegen der Corona-Pandemie verboten hatte. Es sei nicht auszuschließen, dass sich der Zwei-Personen-Kundgebung weitere Demonstranten anschlössen und es spontan zu Gegenprotesten käme, führte das Gericht an.

Koller verweist als gute Alternative aber auf die Proteste im westfälischen Gronau und Münster von Montag. Hier hatten Atomwaffengegner einen Mundschutz getragen und einen Abstand von mindestens 1,50 Metern voneinander gehalten. Unter Auflagen hatten die beide Städte in Nordrhein-Westfalen dem Protest zugestimmt. Koller selbst hat sich nun zu einer kleinen Aktion entschieden und diese offiziell angemeldet. Mit mindestens zwei Meter Abstand werde sie mit einem weiteren Menschen an der Bundesstraße 259 ein Transparent hoch halten. Außerdem will sie Fotos davon für den virtuellen Protest an jüngere Mitstreiter schicken, die ihn dann hochladen.

Virtueller Ostermarsch Viele Veranstalter der abgesagten Ostermärsche rufen zu Protesten von Zuhause auf. Die Menschen sollen Friedensfahnen sowie Transparente aus den Fenstern hängen und Fotos der Aktionen im Internet hochladen. Einige Veranstalter stellen Videos von Reden oder Redemanuskripte online. Bundesweit haben Friedensorganisationen für Karsamstagabend zu einem virtuellen Ostermarsch im Internet aufgerufen. Ab 19 Uhr soll es in einem Stream Redebeiträge und Musik geben.

Verfassungsrichter werten Gesundheitsschutz als vorrangig

Das Bundesverfassungsgericht hatte am Mittwoch erst einen Eilantrag gegen die Verbote und Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Bayern abgewiesen, darunter auch das Demonstrationsrecht. Die Maßnahmen beschränkten die Grundrechte zwar erheblich, hieß es zur Begründung. Die Gefahren für Leib und Leben wögen aber schwerer als die Einschränkungen der persönlichen Freiheit.

"Das ist etwas enttäuschend", sagt Gigi Deppe, Juristin in der ARD-Rechtsredaktion, "das Verfassungsgericht hat zwar nur eine vorläufige Abwägung getroffen, aber vom besonderen Wert des Demonstrationsrechts für die Demokratie ist da nichts zu spüren." Ein vollständiges Verbot von Demonstrationen hält sie sowieso für verfassungswidrig. Wenn die Teilnehmer bestimmte Auflagen beachten - zum Beispiel die Teilnehmerzahl klein halten oder Abstand wahren -, müssten auch Kundgebungen zulässig sein.

Für Aktivistin Koller steht fest, dass sie den Luftwaffenstützpunkt im Kreis Cochem-Zell und die politische Debatte darum fest im Blick behält. Schon seit einer Weile wird über den Austausch der überalterten Tornado-Flotte der Bundeswehr diskutiert, unter anderem sollen neue F-18-Kampflugzeuge auch für die nukleare Teilhabe angeschafft werden.

Offiziell nie bestätigt, aber doch eine Art offenes Geheimnis: In Büchel sollen 20 thermonukleare B61-Gravitationsbomben der US-Streitkräfte lagern, die unter deutsche Tornados geklinkt werden können. Das nukleare Abschreckungskonzept der Nato sieht vor, dass Verbündete - wie Deutschland - im Kriegsfall Zugriff auf Atomwaffen der USA haben, also die Bomben ins Ziel tragen können müssen. "Wir haben so ein bisschen die Sorge, dass diese ganzen Dinge jetzt schnell ohne große Öffentlichkeit beschlossen werden", sagt Koller mit Blick auf den Kauf der neuen F18-Tornados. Alle Welt spreche zur Zeit nur über Corona.