Die Kreise der Region Trier und die Stadt Trier haben bisher rund elf Millionen Euro Landessoforthilfen an Betroffene des Hochwassers ausgezahlt. Das hat eine Abfrage an die Verwaltungen ergeben. Insgesamt wurden rund 8,2 Millionen Euro an Privathaushalte und 2.8 Millionen Euro an Unternehmen sowie Land- und Forstwirtschaft ausgezahlt. In der Stadt Trier und den Kreisen lägen noch weitere Anträge zur Bearbeitung vor. Zusätzlich seien aus den Spendenkonten der Kreise 3,7 Millionen Euro an Privathaushalte gegangen. Die Richtlinien zur Vergabe von Spenden sind in den Kreisen unterschiedlich. Geschädigte der Hochwasserkatastrophe können weiterhin Anträge auf Soforthilfen und Spendengelder stellen.