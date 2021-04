Busfahren in Corona-Zeiten: Übervolle Busse zu den Schulen sollte es eigentlich nicht mehr geben. In und um Trier gibt es aber immer noch Eltern und Schüler, die sagen, es hat sich zu wenig getan.

Axel Hecker ist sauer. Seine Tochter hat ihm ein Foto geschickt von ihrer Busfahrt zur Schule durch Trier. Darauf sieht der Familienvater aus Osburg im Hochwald, wie dicht die Schülerinnen und Schüler stehen.

"Es steigen immer wieder Schüler zu. Irgendwann sitzen oder stehen die Leute in den Bussen eng beieinander und sprechen miteinander. Das ist der Superspreader eigentlich." Axel Hecker, Familienvater aus Osburg

Dabei hatte das Land im vergangenen Jahr eine Busbörse eingerichtet und 250 Busse landesweit zusätzlich für die Schülerbeförderung nach einem Verteilerschlüssel bereitgestellt. Der Verkehrsverbund für die Region Trier hat eigenen Angaben zufolge 66 abgerufen. Davon für den Stadtverkehr sechs zusätzliche Busse.

Trotz Busbörse weiter zu wenige Busse unterwegs?

Aus Sicht von Eltern nicht genug. Axel Hecker ist mit seiner Sorge jedenfalls nicht allein. Der Elternbeirat der Integrierten Gesamtschule Trier hat seinem Ärger jüngst Ende März in einem offenen Brief an die Schuldezernentin Luft gemacht. Die Worte sind hart, der Frust offenbar groß. Von erschreckenden und unverantwortlichen Zuständen ist die Rede. Von hohem Infektionsrisiko. Von größter Sorge.

Heinz Quenteux, Elternbeiratsmitglied, sagt, viele Kinder müssten Anschlüsse bekommen, könnten sich nicht immer auf andere Busse verteilen. Die Folge: nach wie vor Knubbeleien in den Stoßzeiten. Aus seiner Sicht nicht Corona-konform. Das sei erst erreicht, wenn kein Schüler mehr stehe. Und Axel Hecker aus Osburg wünscht sich, dass jeder zweite Platz abgeklebt wird Abstände so erzwungen werden.

Gesetzliche Regelungen, Kompetenzen und Logistik

Im Verkehrsministerium in Mainz hält man solche Forderungen für nicht kontrollierbar – und verweist auf eine Beförderungspflicht. Es dürften keine Schüler an der Bushaltestelle zurückbleiben. Es gebe überdies eine Landesregelung, dass maximal 70 Prozent der Stehplätze im Schulbusverkehr genutzt werden dürften. Für schärfere Regelungen seien die Kommunen zuständig. Und was die Fahrten im regulären Linienverkehr anbelange, da brauche es eine Änderung der Straßenverkehrsordnung. Außerhalb der Landeskompetenz. Axel Hecker hat dafür kein Verständnis.

"Ich kann doch nicht sagen, es ist nicht meine Baustelle. Es müsste so reguliert sein, dass eine Kommune nicht sagt, ich habe das Geld nicht, kann es nicht entscheiden oder mache es nicht." Axel Hecker, Familienvater aus Osburg

Landeselternbeirat startet erneut Petition

Ähnliche Antworten hatte auch Landeselternsprecher Reiner Schladweiler bekommen, als er im September das erste Mal in einer Petition vom Land forderte, die Schüler-Beförderung weiter an die Pandemie anzupassen. Unter anderem mit noch mehr extra Bussen und Fahrern etwa aus den kaum fahrenden Reisebusunternehmen und mit einer deutlichen Begrenzung der Stehplätze. Der Petition wurde nicht entsprochen; in der Begründung dazu aus dem März werden finanzielle und logistische Gründe genannt und andere Zuständigkeiten. Der Landeselternsprecher hat deshalb noch mal eine Petition aufgesetzt und auch an den Bund gerichtet. Eine seiner Haupt-Forderungen bleibt: ein entzerrter und flexiblerer Busverkehr.

"Irgendwann wird der Wechselunterricht der Vergangenheit angehören. Und dann sind die Busse wieder voll und wir husten uns gegenseitig die Hucke voll. Da muss man Geld in die Hand nehmen und den Schul -und Kostenträgern mehr geben" Reiner Schladweiler, Landeselternsprecher aus Temmels

Wechselunterricht-Verstärkerbusse nicht im Einsatz

Doch die Antworten an den SWR könnten ihn und die Eltern weniger hoffnungsvoll stimmen. Die Stadt Trier kündigt zwar an, das Ordnungsamt lege ein stärkeres Augenmerk auf den ÖPNV. Und mit dem Schulleiter der Integrierten Gesamtschule Trier seien im April Gespräche geplant, um die Schulbeginnzeiten womöglich zu entzerren. Dort und beim Verkehrsverbund Region Trier hält man die Schülerinnen und Schüler aber auch jetzt schon für geschützt: Die Busse würden beim Ein- und Aussteigen automatisch gelüftet. Alle müssten Masken tragen. Und weil im Wechselunterricht derzeit höchstens fünfzig Prozent aller Schüler mit dem Bus führen, haben die Kreise dem VRT zufolge sogar entschieden, die Verstärkerbusse aus der Busbörse derzeit nicht zu nutzen.