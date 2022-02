Elektrifizierung der Eifelstrecke soll bis Ende der 2020er passieren

per Mail teilen

Die Bahnstrecke zwischen Trier und Köln soll bis Ende der 2020er Jahre auf Strom umgestellt werden. Wie das zuständige rheinland-pfälzische Mobilitätsministerium mitteilte, bespricht das Land dafür derzeit einen Planungsvertrag mit der Deutschen Bahn. Demnach soll die sogenannte Eifelstrecke zunächst in ihrem Ursprungszustand wiederaufgebaut werden, damit dort möglichst schnell wieder Passagiere fahren können. In einem nächsten Schritt soll die Strecke dann auf Strom umgestellt werden. Das Mobilitätsministerium plane dies derzeit gemeinsam mit der Deutschen Bahn in einem beschleunigten Verfahren. Der Bund kann laut Gesetz bis zu 90 Prozent der förderfähigen Summe für die sogenannte Elektrifizierung der Strecke übernehmen. Den Angaben zufolge prüft der zuständige Schienenzweckverband zudem, ob die Eifelstrecke zweigleisig ausgebaut werden könne.