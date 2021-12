Erster Eiswein in Leiwen an der Mosel gelesen

per Mail teilen

Es ist das große Pokerspiel der Winzer: Im Anbaugebiet Mosel wurde heute Morgen der wohl erste Eiswein gelesen. Mit 9,4 Grad unter Null ist es dafür gerade kalt genug.

Es ist kurz nach sieben Uhr am Mittwochmorgen, am Horizont ist ein erster Streifen Licht zu sehen. Winzer Bernhard Werner aus Leiwen schaut gebannt auf die Anzeige des Thermometers.

Temperaturen für Eiswein sind ein Glücksspiel

Zuletzt hat er um Mitternacht die Temperaturen im Weinberg geprüft, da war es noch nicht kalt genug. Das Bangen geht am frühen Morgen weiter. Die Riesling-Trauben sind in Folie gepackt, darin hängt das Thermometer. Werner hat Glück, es misst minus 9,4 Grad Celsius. „Das Pokern hat sich gelohnt in dem Falle", resümiert er mit einem zufriedenen Grinsen.

Rennen gegen die Zeit, sonst tauen die Trauben auf

Keine zehn Minuten vergehen, da rücken die ersten Helfer an. Mit Traktoren, Eimern, Nikolausmütze und guter Laune. Denn jetzt muss es schnell gehen. Fünf Reihen, gut 1000 Quadratmeter müssen von Hand gelesen werden. „Wir müssen die hereinholen, bevor die Sonne kommt. Die wärmt die Trauben auf. Aber wir sind viele Leute, das schaffen wir. Jetzt ist alles gut, ich bin jetzt entspannter als letzte Nacht", erzählt Werner. Er hat hoch gepokert und gewonnen.

"Eiswein ist das Zeug zum Angeben."

Früher hat er - wie viele andere Winzer auch - den Eiswein noch mitten in der Nacht gelesen, lange vor Sonnenaufgang. Aber die frühen Morgenstunden sind noch einmal besonders kalt, die Beeren frieren dann so richtig durch. Das wolle er sich nicht entgehen lassen, meint Werner. "Das Wasser in der Beere kristallisiert aus und dann hat man nur noch den konzentrierten Fruchtsaft.“

Werners letzte Eisweinlese war 2015

Gefroren sehen die Trauben aus wie kleine gelbe und dunkelrote Glasmurmeln. Vor sechs Jahren hat Bernhard Werner zuletzt Eiswein herstellen können. Dazu werden die gefrorenen Trauben bei mindestens sieben Grad minus gelesen und anschließend sofort gekeltert. Nach etwas mehr als einer Stunde sind die Erntehelfer fertig.

Schockmoment - die Presse funktioniert nicht

Zurück auf dem Weingut stockt Bernhard Werner dann doch kurz der Atem, der Puls geht hoch. Der Grund: Die Presse zieht keine Luft. Wenn jetzt die Elektronik spinnt, tauen die Trauben auf und Bernhard Werners Traum vom Eiswein platzt. Dann kommt die Erleichterung: „90 Prozent der Fehler stehen vor der Presse. Ich habe hinten einen Pressluftschlauch am Kompressor nicht angeschlossen", erklärt Werner selbstironisch.

Das Ergebnis: 200 Liter und 140 Grad Oechsle

Und dann läuft es. Binnen weniger Minuten kommen fast 200 Liter zusammen. Da fällt die Anspannung ab, auch bei Bernhard Werner: "Ich bin völlig erleichtert. Es hingen noch deutlich mehr Trauben dran, als ich dachte. Gut 140 Grad Oechsle haben wir gemessen." Das ist ein Mostgewicht, das sich sehen lassen kann. Auch die erste Geschmacksprobe zeigt: Das wird ein edler Tropfen. Zur Belohnung gibt es für seine fleißigen Helfer am Ofenfeuer Schweinebraten und - wie könnte es anders sein - ein Gläschen Wein.