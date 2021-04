Bei einem Unfall wegen herabgefallener Eisplatten ist am Morgen ein Kind in einem Auto auf der A64 in Höhe Langsur verletzt worden. Wie die Autobahnpolizei Schweich mitteilte, waren von einem Lastwagen Eisplatten gefallen, so dass ein dahinterfahrendes Auto bremste. Drei nachfolgende Auto- Fahrer bemerkten das zu spät und stießen gegen das Heck ihres Vorausfahrenden. In einem Auto wurde ein achtjähriges Kind leicht verletzt. Der Sattelzug mit weißem Auflieger setzte seine Fahrt fort. Die Polizei sucht Zeugen.

Während der Unfallaufnahme wurde die linke und rechte Fahrspur gesperrt. Der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr Langsur, die Autobahnmeisterei Schweich, sowie die Autobahnpolizei Schweich.