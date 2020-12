In der Nähe von Gerolstein ist am Montagnachmittag eine Eisplatte in die Windschutzscheibe eines Autos eingeschlagen. Wie die Polizei mitteitle, löste sich die Eisplatte von der Oberseite eines Lkw-Anhängers. Sie schlug demnach in die Scheibe eines entgegenkommenden Autos ein. Der Fahrer des Wagens wurde leicht an der Hand verletzt. Der Lkw-Fahrer einer Speditionsfirm konnte von der Polizei ermittelt werden.