Unbekannte haben das Hoxeler Eisenbahnviadukt am Saar-Hunsrück-Steig mit blauer Farbe beschmiert. Laut Polizei wurde ein Pfeiler aus Naturstein durch Graffiti verschandelt. Die Tat passierte demnach am Wochenende. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Morbach melden. Telefon: 06533-9374-0