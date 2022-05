Eis soll in Trier kein Luxus werden

Die Preise für eine Kugel Eis sind in dieser Saison teils um 20 Cent gestiegen. Doch nicht alle Eisdielen in der Region Trier verlangen mehr als letzte Saison.

1 Euro 50 für eine Kugel Eis. In der Trierer Innenstadt keine Seltenheit. Aber auch in der gesamten Region Trier haben in vielen Eisdielen die Preise angezogen. Das hat eine SWR-Stichprobe ergeben. Während Eisliebhaber im letzten Jahr im Schnitt 1 Euro 20 für ein Bällchen gezahlt haben, müssen sie jetzt stellenweise mit 20 Cent mehr rechnen.

Zutaten teurer geworden

Grund dafür ist unter anderem, dass viele Zutaten wie Zucker, Milch oder Sahne knapp sind. Das wiederum lässt die Preise für die Lebensmittel in die Höhe schnellen, was viele Eisdielenbesitzer aktuell zu spüren bekommen. Aber auch für Hörnchen und Verpackungen muss mehr gezahlt werden.

Eis-Preise könnten weiter steigen

Das geht mittlerweile so weit, dass sich in manchen Eissalons im Laufe der Saison die Preise nochmals erhöhen könnten, wie mehrere Eisverkäufer sagen. Einer von ihnen ist Martin Kolb vom Eissalon Palazzo Sandro in Trier. Man könne es noch nicht genau absehen und jetzt müsse genau geplant werden. Denkbar sei aber, dass zum ersten Mal in der Geschichte des Eissalons die Preise während des Jahres erhöht werden müssten, so der 40-Jährige. Die Kunden würden aber mit Verständnis reagieren.

Die Eisdiele Palazzo Sandro in Trier hat in diesem Jahr die Preise erhöht. Martin Kolb macht Eis seit zwanzig Jahren. Er sagt: Die Lieferanten verlangten mehr Geld für Eis-Zutaten wie Früchte - besonders Beeren. SWR

Eis gehört zum Sommer dazu

Fragt man Passanten in der Fußgängerzone, wollen viele der Eisgenießer trotz Preiserhöhung nicht auf die leckere Erfrischung verzichten. Denn für etliche gehört das Eis einfach mit zur warmen Jahreszeit dazu. Dann gibt es eben zukünftig ein Bällchen weniger. Manche Eisdielen in der Eifel und im Hunsrück gaben an, die Preise stabil halten zu wollen. Auch wenn das schwer falle. Aber Eis solle kein Luxusgut werden.