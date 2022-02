Einzelhändler in der Region Trier sind erleichtert

Ab Ende nächster Woche kommen auch Ungeimpfte wieder in Geschäfte des Einzelhandels. In der Region Trier freuen sich die Händler. Es gibt aber auch Kritik am Zeitpunkt.

"Wir freuen uns sehr! Alles, was den Umgang mit Corona vereinfacht, begrüßen wir", sagt Anke Sodermanns-Walla, Vorsitzende des Gewerbevereins Gerolstein. Sie freut sich vor allem, dass die 2G-Regel im Einzelhandel in Rheinland-Pfalz schon Ende kommender Woche Geschichte ist.

Boutique-Besitzerin Anke Sodermanns-Walla vom Gewerbeverein Gerolstein freut sich, dass sie in ihrem Geschäft bald nicht mehr den 2G-Nachweise kontrollieren muss. SWR Anna-Carina Blessmann

"So kann man positiv in den Frühling starten", meint Sodermanns-Walla, die eine Boutique im Gerolsteiner Rondell besitzt. Dass die Regel aufgehoben wird, erleichtere es aber auch dem gesamten Einzelhandel in der Stadt. Vor allem, da im März ein verkaufsoffener Sonntag ansteht. Der lasse sich nun einfacher planen.

Aufhebung kommt zu spät

Dass 2G aufgehoben wird, begrüßt auch der Vorsitzende der Trierer City-Initiative, Patrick Sterzenbach, grundsätzlich. Sie kommt ihm aber zu spät: "Ich halte nichts davon, dass erst zum 18. Februar gelockert wird. Die Regel gehört sofort eingestellt."

Da in den Nachbarländern, wie dem Saarland, bereits gelockert wurde, fühlt Sterzenbach sich und seine Kollegen ungleich behandelt und fürchtet einen wirtschaftlichen Nachteil. Bis die Regel auch in Rheinland-Pfalz aufgehoben wird, würden weitere Kunden abwandern, glaubt er.

Was bedeuten 2G, 2G-Plus, 3G und 3G-Plus? Bei den Corona-Maßnahmen spielen die Zugangsbeschränkungen 2G, 2G-Plus, 3G und 3G-Plus eine große Rolle. Die Bedeutung im Einzelnen: 2G meint geimpft oder genesen. Als geimpft gelten Personen, bei denen die abschließende Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt. Als genesen gelten Personen, bei denen die Corona-Infektion mit einem PCR-Test festgestellt wurde. Dieses Testergebnis muss mindestens 28 Tage alt sein und darf aber nicht länger als drei Monate zurückliegen. 2G-Plus: wie 2G, das Plus bedeutet, dass geimpfte und/oder genesene Personen zusätzlich getestet sind. Als Test wird das negative Ergebnis eines Corona-Schnelltests verlangt, das höchstens 24 Stunden alt sein darf. Alternativ kann auch ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, der nicht älter als 48 Stunden ist. Entscheidend ist dabei der Zeitpunkt des Abstrichs. 3G bedeutet vollständig geimpft, genesen oder getestet. Als Test ist ein negativer Antigen-Schnelltest erforderlich, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. 3G-Plus bedeutet geimpft, genesen oder PCR-getestet. Hier wird von Ungeimpften ein negativer PCR-Test verlangt. Die Abnahme der Probe darf nicht länger als 48 Stunden zurückliegen. Der Test muss bei längeren Aufenthalten, zum Beispiel in Hotels, alle 72 Stunden erneuert werden.

Auch andere Vertreterinnen und Vertreter von Gewerbevereinen in der Region Trier sind sich einig: Der Einzelhandel sei kein Infektionstreiber. Wie in den vergangenen zwei Pandemiejahren könnten Hygienemaßnahmen wie Masken zu tragen und Abstand zu halten sehr gut eingehalten werden. Die Abschaffung der 2G-Regel werde für mehr Lockerheit beim Shopping sorgen und sei ein Schritt zurück zur Normalität.

Einzelhändler freuen sich über Zeitersparnis

Auch aus weiteren Gründen ist Peter Hein, zweiter Vorsitzender des Gewerbevereins Bitburg, froh: "Das ist personell schon eine Belastung, was man da stemmen muss." Die Menschen in Bitburg hätten die Regel gut angenommen und stünden meist schon mit dem Handy in der Tür, so Hein. Aber: "Die Situationen, in denen wir den Kunden am nächsten kommen, sind die, in denen wir den Impfnachweis bei ihnen kontrollieren."

Stefanie Mayer-Augarde ist Vorsitzende des Gewerbevereins Daun und Inhaberin eines Uhren- und Juweliergeschäfts. Dort habe sie die 2G-Regel gut umsetzen können, weil es sich um ein kleines Geschäft handle, sagt sie. Sie könne sich vorstellen, dass es in großen Kaufhäusern schwieriger ist, die Nachweise der Kunden zu kontrollieren.

Aber auch für ihren eigenen Laden freut sie sich über Zeitersparnis für die Mitarbeitenden. Mit mehr Kundschaft rechnet sie demnächst ohnehin: Traditionell seien Januar und Februar im Einzelhandel eher flaue Monate - egal, ob 2G oder nicht.

Lockerung bringt auch lockeres Gefühl in die Innenstädte

Dass im Moment ohnehin Saure-Gurken-Zeit ist, das sieht auch Viktor Hees vom Modehaus Hees in Bernkastel-Kues so. Es werde vor allem lockerer in der Stadt zugehen: "Alles, was lockert, hilft auch der Mode. Mode ist einfach spontan." Er sieht allerdings noch eine Unsicherheit: Bisher ist ihm nicht klar, ob stattdessen 3G im Handel eingeführt wird oder es gar keine Einschränkungen mehr bei Einhaltung der AHA-Regeln geben wird.

"Ich empfinde die Lockerung als große Erleichterung. Es war überfällig, weil auch andere Länder lockern", findet Claudia Jacoby vom Stadtmarketing Wittlich. Vor allem für kleine, inhabergeführte Geschäfte sei es schwierig, 2G zu kontrollieren.

Wenn nur eine Person den Laden betreue, müsse man etwa den Kassiervorgang unterbrechen, um den nächsten Kunden an der Tür kontrollieren zu können. Auch Jacoby freut sich, dass die Planungen für einen verkaufsoffenen Sonntag im März in Wittlich nun einfacher werden: "Wir hatten schon überlegt, 2G-Armbändchen zu verteilen. Das hat sich jetzt glücklicherweise erledigt."