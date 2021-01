Die Stimmung bei den Unternehmen in der Region Trier hat sich in den vergangenen Monaten trotz Corona leicht aufgehellt. Das gilt laut einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer Trier (IHK) aber nicht für alle Branchen.

Es sind bemerkenswerte Zahlen, die Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier, präsentiert. Es sind stimmungsmäßig zwei komplett unterschiedliche Welten, in denen sich die Unternehmen in der Region Trier derzeit befinden. Während sich die Industriebetriebe wieder über gute Geschäfte freuen, ist die Stimmung bei Dienstleistern und Handel mies.

Industrie als Konjunkturlokomotive

Was die Aufträge und die Stimmung angeht, ist die Industrie in der Region Trier wieder auf Vorkrisenniveau. Jedes zweite Unternehmen bewerte die Geschäftslage als gut. Solche Zahlen seien auch gut für die regionale Konjunktur, denn die Industrie macht ein Drittel der Wertschöpfung aus, so der Chefvolkswirt der IHK Trier, Thomas Schmidt. 40.000 Menschen arbeiten in diesem Bereich.

Corona-Lockdown trifft Einzelhandel hart

Ganz anders ist die Stimmung im Handel: Besonders die Einzelhändler in den Innenstädten litten unter dem Lockdown. In den Wintermonaten sei die Stimmung so schlecht wie während der Finanzkrise. Die IHK Trier fordert die Politik auf, dem Einzelhandel wieder eine Perspektive zu bieten:

"Die Infektionszahlen liegen bei uns unter dem nationalen Durchschnitt. Wir müssen über eine Öffnung der Geschäfte nachdenken. Zunächst könnten Stammkunden mit Termin wieder in die Läden kommen. Dann muss es auch möglich sein, dass Kunden mit FFP2-Masken wieder einkaufen dürfen." Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer IHK Trier

Novemberhilfen kommen nur langsam an

Die Geschäfte bräuchten dringend Platz und Geld für die Frühjahrsware. Deswegen müssten auch die Hilfsgelder schneller fließen: 60 Prozent der Betriebe in der Region warteten immer noch auf die staatlichen Novemberhilfen, beklagt die IHK.

Pleitewelle droht nicht

Nur zwei Prozent der befragten Betriebe haben angegeben, kurz vor der Insolvenz zu stehen. Gute Nachrichten gibt es auch für die Arbeitnehmer: Die große Mehrheit der Firmen möchte ihre Mitarbeiter halten. Die IHK Trier lobt das Verhalten der meisten Betriebe in der Region Trier. Die Betriebe in der Region hätten in der Krise ihre Kernkompetenzen unter Beweis gestellt, sagt Jan Glockhauer: "Sie haben auf die Herausforderungen äußerst flexibel und klug reagiert, ihre Geschäftsmodelle angepasst und sich gut auf die neue Situation eingestellt. Deswegen kommen wir auch besser als andere Regionen durch die Corona-Pandemie."