Der Einzelhandel in der Region Trier ist mit dem Geschäft am ersten offenen Tag nach dem Corona-Lockdown zufrieden. Das hat eine SWR Umfrage ergeben. Der große Ansturm sei aber ausgeblieben. In Trier hätten die Geschäfte zwar gut zu tun gehabt, allerdings sei der Tag eher verhalten gewesen, so die City-Initiative Trier. Nur vor einem Kaufhaus habe es eine Schlange wartender Kunden gegeben. Der Handel sei froh über die Öffnung der Geschäfte. Der Betrieb in Wittlich war nach Angaben des Stadtmarketings okay, die Kunden seien froh, wieder einkaufen zu können. Zufrieden äußerte sich auch der Gewerbeverein Prüm. Die Kunden hätten sich über den ganzen Tag verteilt, in der Stadt habe es mehr Betrieb gegeben als in den vergangenen Wochen. Der Gewerbeverband Hermeskeil sprach eher von Zurückhaltung der Kunden. Die Händler seien aber glücklich, dass sie wieder öffnen dürften.