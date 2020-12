Die Einzelhändler in der Region Trier verzeichnen im diesjährigen Weihnachtsgeschäft massive Umsatzrückgänge von bis zu 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das hat eine SWR-Umfrage unter Gewerbetreibenden ergeben. Der Vorsitzende der Trierer City Initiative spricht vom schlimmsten Weihnachtsgeschäft seit dem Zweiten Weltkrieg. Schuld sei der Corona-bedingte Lockdown in den sonst umsatzstärksten Tagen des Jahres. Bereits der Teil-Lockdown, der seit November galt, habe viele Menschen vom Einkaufen in Trier abgehalten. Die Möglichkeit während des Lockdowns in den Geschäften über das Internet zu bestellen sei auch nur sehr mäßig genutzt worden. Schätzungsweise jedem vierten Einzelhändler in der Stadt drohe nun die Insolvenz, so die Cityinitiative. Mit einer Erholung der Situation rechnet die Trierer City Initiative erst wieder zu Ostern, vorausgesetzt die Corona Pandemie sei bis dahin eingedämmt.