Darauf hat Einzelhändler Lars Messerich aus Bitburg lange gewartet. Endlich darf er sein Modehaus wieder öffnen. Vollkommene Erleichterung bedeutet das allerdings nicht.

Das Quietschen der Kleiderbügel über den Stangen und die ersehnten Kundengespräche. Auf all das musste Einzelhändler Lars Messerich lange warten. Um halb zehn am Montagmorgen strömten dann endlich die ersten Kunden wieder in den Laden. Ein Stück Normalität kehrt zurück.

Corona lässt die Winterware in den Regalen

Seit Montag darf der Einzelhandel in Rheinland-Pfalz wieder öffnen. Corona hat dafür gesorgt, dass Lars Messerich die Pullover und Winterjacken in seinem Modehaus kaum verkaufen konnte. Zwar habe er "Click and Collect" und auch das Termin-Shopping angeboten, aber das würde sich für ein Modehaus mit über 2.500 Quadratmetern nicht rentieren.

"Unsere Kunden wollen jetzt die Frühjahrsmode erleben und sind nicht wirklich an der Winterware interessiert. Da müssen wir neue Lösungen finden." Lars Messerich, Einzelhändler aus Bitburg

Shopping nur unter Corona-Auflagen

Nur mit FFP2-Maske oder medizinischer Maske kann geshoppt werden. Überall muss der Abstand eingehalten werden. Lars Messerich sieht die Corona-Maßnahmen, die er in seinem Modehaus vornehmen muss, gelassen. Diese ließen sich alle problemlos umsetzen. Die Erfahrung habe er schon im ersten Lockdown gemacht.

Realistisch bleiben ist die Devise

Überschwänglicher Optimismus sei nicht die Lösung, sagt Lars Messerich. Dafür sei die Lage einfach zu instabil. Denn die Corona-Zahlen könnten jeden Augenblick wieder steigen.

Lars Messerich will die Zeit genießen, in der sein Geschäft in Bitburg geöffnet hat.