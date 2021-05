Wie im Landestrend ist auch in der Region Trier die Einwohnerzahl angestiegen. Das teilte das statistische Landesamt mit. Im Vergleich zu den Zahlen aus dem Zensus 2011 ist die Einwohnerzahl in der Stadt Trier um fast 5 Prozent angestiegen. Den höchsten Anstieg in der Region Trier verzeichnet der Landkreis Trier-Saarburg mit knapp über 5 Prozent, gefolgt vom Eifelkreis Bitburg-Prüm mit plus 4 Prozent. Im Kreis Bernkastel-Wittlich ist die Zahl der Einwohner etwa gleichgeblieben. Gesunken ist sie nur im Vulkaneifelkreis und im Kreis Birkenfeld mit einem Minus von 2,3 und 2,5 Prozent.