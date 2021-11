Einwohnerversammlung mit Fragen zu Wiederaufbauhilfen

Etwa 100 Menschen haben sich gestern Abend in Kordel auf einer Einwohnerversammlung über den Wiederaufbau nach dem Hochwasser Mitte Juli informiert. Experten des Landes, von Behörden und der Investitions- und Strukturbank haben Fragen beantwortet. Die meisten Fragen kamen zu den Wiederaufbauhilfen. Die Menschen wollten wissen, welche Hilfen sie bekommen können. Manche hatten auch schon Anträge gestellt, müssen aber noch auf Gelder warten. Das erschwere ihnen den Wiederaufbau, weil sie so nicht einschätzen können, mit wie viel Geld sie rechnen dürfen. Ein weiteres Problem: es sei schwierig, an Gutachter, Handwerker und Baumaterial zu kommen. Allein in Kordel hatten nach der Juli-Flut mehr als 200 Häuser Hochwasserschäden, 150 davon waren sehr stark betroffen.