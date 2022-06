Fußball: Eintracht Trier vor dem Aufstiegsspiel

per Mail teilen

Fußball-Oberligist Eintracht Trier erwartet zum Spiel um den Aufstieg in die Regionalliga gegen die Stuttgarter Kickers am Dienstagabend bis zu 7.000 Zuschauer. Sitzplatzkarten sind schon ausverkauft.

Für die Eintracht ist es eines der wichtigsten Spiele der vergangenen Jahre. Der Verein kann mit einem Sieg oder einem Unentschieden nach fünf Jahren Oberliga wieder in die Regionalliga aufsteigen. Und das elektrisiert die Eintracht Fans. Schon jetzt sind mehr als 5.000 Tickets verkauft worden.

Der Verein rechnet mit einer Rekordkulisse von 7.000 Zuschauern. 1.000 davon kommen aus Stuttgart.

"Das ist für uns schon ein logistischer Aufwand, wie wir ihn seit Jahren nicht mehr hatten."

Mehr Ordner und Helfer als sonst im Einsatz

Eintracht Trier hat aus den Problemen im Spiel gegen Wormatia Worms gelernt. Im Mai standen hunderte Fans noch kurz vor Anpfiff vor den Eingängen, weil die Kontrollen so lange dauerten. Deshalb sollen dieses Mal mehr Einlässe geöffnet werden. Die Kassen am Moselstadion öffnen am Dienstag um 17 Uhr.

Polizei Trier stellt sich auf Spiel ein

Wie ein Polizeisprecher sagte, sind Spiele in dieser Größenordnung für die Polizei eigentlich Routine. Aber hier gehe es um den Aufstieg. Das gebe dem Spiel eine andere Bedeutung in der Vorbereitung.

"Das ist auch für die Polizei kein normales Spiel. Wenn es um den Aufstieg geht, dann müssen wir uns auch auf einiges einstellen."

Ein Team werde enttäuscht sein - und seine Fans auch. Da müsse die Polizei beobachten, wie sich das entwickle, wenn die einen feiern und die anderen am Boden zerstört sind.

"Für die Polizei ist nach Abpfiff noch lange nicht Schluss."

Ziel sei es, das Spiel so zu gewährleisten, dass es friedlich bleibt. Damit der "normale" Zuschauer das Spiel in Ruhe genießen könne.

Kein Verkehr im Bereich um Moselstadion

Die Stadtwerke Trier weisen darauf hin, dass der Bereich um das Moselstadion wegen des großen Andrangs für den Verkehr ab 16 Uhr komplett gesperrt sein wird. Mehrere Buslinie seien davon betroffen.

Die Busse der Linien 5 und 80 sollen während der Sperrung an der Haltestelle Treviris enden und starten an der Haltestelle Porta Nigra. Mehrere Haltestellen der Linie 80 - Nordallee/Krankenhaus, Zurlaubener Ufer, Remigiusstraße, St. Mergener-Straße, Benediktinerstraße und Wilhelm-Leuschner-Straße - werden für die Dauer der Sperrung aufgehoben.