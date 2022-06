Eintracht startet in Relegation

Eintracht Trier trifft am Samstagnachmittag in der ersten Runde der Aufstiegsrunde in die Fußball-Regionalliga auswärts auf den hessischen Vertreter Stadtallendorf. Für die Partie in der Nähe von Marburg habe der Verein ein Kontingent von 1.000 Tickets bekommen, so ein Sprecher. Das zweite und letzte Spiel der Relegation bestreitet die Eintracht kommenden Dienstag zu Hause gegen die Stuttgarter Kickers. Der Verein, der im Dreiervergleich die meisten Punkte hat, steigt auf. Als Zweitplatzierter der abgelaufenen Oberliga-Saison muss die Eintracht in die Relegation.