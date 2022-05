In der Fußball Oberliga hat Eintracht Trier am Mittwoch gegen den TuS Mechtersheim 0 zu 0 unentschieden gespielt. Damit steht die Eintracht auf Platz 2 der Tabelle. Im Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga braucht Eintracht Trier am kommenden Samstag einen Sieg gegen Wormatia Worms, um mit der erstplatzierten Wormatia gleichzuziehen.