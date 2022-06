Fußball: Steigt Eintracht Trier in die Regionalliga auf?

Nach vier Jahre Fußball-Oberliga kann Eintracht Trier am Samstag einen großen Schritt Richtung Regionalliga-Aufstieg machen. Zum Spiel gegen Worms werden 3000 Fans erwartet. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot am Moselstadion.

Das Restprogramm von Eintracht Trier und Wormatia Worms Eintracht Trier 26.05. Auswärtsspiel gegen TuS Mechtersheim (Tabellen-Vorletzter) 04.06. Heimspiel gegen Wiesbach (Tabellen-Vierter) Wormatia Worms 28.05. Heimspiel gegen FC Karbach (Tabellenzehnter) 04.06. Auswärtsspiel gegen Gonsenheim (Tabellensiebter) Bei einem Sieg gegen Wormatia Worms am Samstagabend muss Eintracht Trier die letzten beiden Spiele gewinnen, um sicher aufzusteigen. Bei einem Unentschieden muss die Eintracht wahrscheinlich darauf hoffen, dass auch der Mitkonkurrent aus Worms noch Punkte lässt. Wormatia Worms hat im Moment das deutlich besser Torverhältnis als Eintracht Trier. Bei Punktgleichheit würde das am Ende den Ausschlag geben.

Letzter Aufstieg vor 20 Jahren

Der Aufstieg in die Regionalliga wäre für die Eintracht der erste Aufstieg nach 20 Jahren. Damals schaffte die Eintracht den Sprung in die 2. Bundesliga. Nach einem 1:0 bei den Amateuren des VfB Stuttgart war die Euphorie in Trier riesengroß. Nach drei Jahren stieg der Verein wieder ab und versank in den Niederungen des Amateurfußballs.

Zwei Abstiege innerhalb von zwei Jahren und die Eintracht fand sich plötzlich in der Oberliga wieder. Statt 1.FC Köln, Eintracht Frankfurt oder Dynamo Dresden hießen die Gegner plötzlich