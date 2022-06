Eintracht Trier ruft Schiedsgericht an

per Mail teilen

Fußball-Oberligist Eintracht Trier hat erneut gegen die Abschlusstabelle der diesjährigen Spielzeit Widerspruch eingelegt und ruft jetzt in letzter Instanz ein Schiedsgericht an. Gestern Abend hatte das Verbandsgericht des Fußballverbandes Südwest einen Einspruch des Vereins abgelehnt. Eintracht Trier sieht sich durch die unterschiedliche Punktewertung gegenüber Aufsteiger Wormatia Worms benachteiligt. Als Zweitplatzierter der Tabelle müssen die Trierer in die Relegation, um aufzusteigen.