Eintracht hofft noch auf direkten Aufstieg in die Regionalliga

Fußball-Oberligist Eintracht Trier hat den direkten Aufstieg in die Regionalliga trotz eines 3:1 Sieges im letzten Saisonspiel gegen Wiesbach verpasst. Wegen einer Klage, die am Dienstagabend am Fußball-Verbandsgericht verhandelt wird, hofft die Eintracht vielleicht doch noch, Tabellenerster zu werden. Hintergrund ist der Rückzug des SV Röchlingen Völklingen vom Spielbetrieb im vergangenen Monat. Es geht um die Frage, wie die Spiele der Teilnehmer an der Meister- und Abstiegsrunde der Oberliga gegen Völklingen gewertet werden. Je nach Ausgang der Entscheidung könnte die Eintracht noch Tabellenerster werden. Das ist im Moment Wormatia Worms. Auch für den FSV Salmrohr ist die Entscheidung wichtig. Beim FSV geht es um den Abstieg. Sollte Eintracht Trier Tabellenzweiter bleiben, muss das Team gegen die Tabellenzweiten aus der Oberliga Hessen und Baden-Württemberg um den Regionalligaaufstieg spielen. Das erste Spiel der Eintracht ist am kommenden Samstag.