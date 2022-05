Eintracht empfängt Wormatia Worms in Spitzenspiel

Am Samstagabend empfängt Eintracht Trier in der Meisterrunde der Oberliga Südwest Tabellenführer Wormatia Worms zum Spitzenspiel. Für die Eintracht geht es dabei darum, sich die Chance auf den direkten Aufstieg in die Regionalliga zu erhalten. Bei einem Sieg kann Trier nach Punkten mit Tabellenführer Worms gleichziehen. Allerdings hat die Wormatia das deutlich bessere Torverhältnis als Trier. In den letzten beiden Saisonpartien nach dem Spitzenspiel wäre die Eintracht dann auf einen Ausrutscher der Wormser angewiesen, um noch auf den ersten Platz zu kommen. In einem Brief haben sich die Trierer Polizei sowie Eintracht Trier an die Fangruppen beider Vereine gewandt. Darin wünschen sie unter anderem allen Zuschauern einen friedlichen Sporttag. Hintergrund sind Fan-Ausschreitungen beim Hinspiel in Worms. Eintracht Trier erhielt daraufhin eine Geldstrafe vom Verband. Bei weiteren Vorkommnissen könnte sogar ein Punktabzug drohen.