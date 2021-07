Am vergangenen Wochenende gab es für die Polizei in der Region Trier jede Menge zutun. So ereigneten sich zahlreiche Unfälle. Außerdem brauchte ein Schwan Hilfe.

In Igel im Kreis Trier-Saarburg hat die Polizei am Sonntag einen verletzten Schwan gerettet. Das Tier war laut Polizei zuvor im Bereich des Campingplatzes Igel von einem Hund angegriffen und verletzt worden. Als Polizei und Feuerwehr an der Stelle ankamen, sei der Schwan in der Mosel von einem anderen Schwan angegriffen und mit dem Schnabel unter Wasser gedrückt worden. Die Einsatzkräfte konnten den angreifenden Schwan nach eigenen Angaben mit gezielten Würfen von Ästen vertreiben und den verletzten Schwan retten und in eine Tierklinik bringen.

Erfolgreiche Fahndung nach Einbruchsserie

In Hermeskeil wurden am Samstag nach einer Einbruchsserie zwei mutmaßliche Täter festgenommen. Nach Polizeiangaben hatte es in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Innenstadt von Hermeskeil sechs versuchte Einbrüche in Wohnhäuser gegeben.

In einem weiteren Fall sei den Tätern der Einbruch in ein Haus gelungen. Als sie aber von den Bewohnern entdeckt wurden, seien sie zu Fuß geflüchtet. Bei der anschließenden Fahndung konnten laut Polizei dann zwei 21 und 30 Jahre alte Männer als Tatverdächtige festgenommen werden.

Einbrecher stehlen Pool und Spielzeuge

In Osann-Monzel im Kreis Bernkastel-Wittlich sind unbekannte Täter vermutlich in der Nacht auf Samstag in ein Grundstück entlang der L47 eingebrochen. Laut Polizei stahlen sie einen Stahlrahmenpool und einen Faltpavillon.

Außerdem hätten sie die Tür zu einem dort stehenden Wohnwagen aufgehebelt und Spielzeuge und Gartenzubehör gestohlen. Die Tür des zugehörigen Gartenhauses sei ebenfalls aufgebrochen worden. Dort seien mehrere Gartenwerkzeuge entwendet worden. Die Polizei Wittlich sucht Zeugen.

Drei Verletzte in der Vulkaneifel

Am Samstagnachmittag sind bei einem Unfall auf der B51 in Höhe Reuth in der Vulkaneifel drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 39-Jähriger war nach Polizeiangaben mit seinem Auto aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Eine 36-Jährige habe noch versucht, mit ihrem Auto auszuweichen, die beiden seien aber trotzdem zusammengestoßen. Der Unfallverursacher wurde dabei schwer, sein Beifahrer und die andere Autofahrerin leicht verletzt. Die B51 war den Angaben zufolge für zweieinhalb Stunden gesperrt.

Schwerer Autounfall im Hunsrück

Zu einem weiteren Unfall kam es am Samstagnachmittag in der Nähe von Hochscheid im Hunsrück. Laut Polizeiangaben war dabei ein 34-jähriger Autofahrer aus Koblenz kommend von der Straße abgekommen und dabei mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Der Unfallverursacher sei dabei schwer verletzt, die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs leicht verletzt worden. An beiden Autos sei Totalschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe entstanden.

Schwer verletzter Motorradfahrer im Hunsrück

Am Samstagnachmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall in der Nähe von Rinzenberg im Landkreis Birkenfeld schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Motorradfahrer aus bisher ungeklärter Ursache mit einem Auto zusammengestoßen. Er sei dabei von der Fahrbahn abgekommen, habe sich schwere Brüche an Arm und Bein zugezogen und sei mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden.

Weiterer Motorradunfall bei Bettenfeld

Auch bei Bettenfeld im Kreis Bernkastel-Wittlich kam es am Samstagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach Polizeiangaben fuhren zwei Gruppen mit jeweils mehreren Motorradfahrern in entgegengesetzten Richtungen auf einer Kreisstraße. Dabei sei ein holländischer Fahrer auf Rollsplit in einer scharfen Rechtskurve gestürzt und in den Gegenverkehr gerutscht. Dort sei er mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammengestoßen, wobei er sich schwer verletzte. Der andere Motorradfahrer sei leicht verletzt worden, sonst sei niemand aus der Gruppe in den Unfall verwickelt gewesen.

Betrunken gegen Zaun in der Eifel gefahren

In Berlingen in der Verbandsgemeinde Gerolstein konnte die Polizei am Samstag einen Autofahrer schnappen, der betrunken einen Unfall verursacht hat. Laut Polizei war der 76-Jährige gegen den Zaun eines Spielplatzes gefahren und geflüchtet. Aufmerksame Zeugen hätten den Vorfall der Polizei gemeldet.

Die konnte nach eigenen Angaben den Täter ermitteln und bei ihm einen Atemalkoholwert von mehr als 1,6 Promille feststellen. Den Mann erwarte nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zudem werde er für längere Zeit seinen Führerschein abgeben müssen.

Mit mehr als 1,6 Promille mit Baum kollidiert

In Gillenfeld in der Vulkaneifel ist eine Autfahrerin am Sonntag leicht verletzt worden. Die 23-Jährige war nach Polizeiangaben kurz nach dem Ortseingang von der Fahrbahn abgekommen. Sie sei daraufhin gegen einen Baum gefahren und quer auf der Straße zum Stehen gekommen. Die Polizei stellte bei der jungen Frau nach eigenen Angaben einen Atemalkoholwert von mehr als 1,6 Promille fest. Ihr Führerschein sei einkassiert worden.

Schlägereien in Wittlich

Bei Streitigkeiten in Wittlich sind am Samstag zwei Menschen verletzt worden. So kam es laut Polizei bei einer Schulabschlussfeier zu einem Konflikt mit ungebetenen Gästen. Dabei sei ein Mann verletzt worden und musste in Krankenhaus. Auch nach einer Schlägerei vor einer Diskothek in Wittlich musste laut Polizei ein Beteiligter ins Krankenhaus eingeliefert werden.