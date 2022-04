Einsatz wegen Schleuserkriminalität

Die Bundespolizei Trier hat zusammen mit weiteren Polizeieinheiten und Zollbeamten Donnerstag am Morgen im Grenzgebiet zu Luxemburg etwa 180 Menschen kontrolliert. Nach Angaben der Bundespolizei sollte damit Schleusungskriminalität, Drogenschmuggel und Waffenhandel bekämpft werden. Bei einem Mann hätten die Beamten eine Flasche mit der Ersatzdroge Methadon sichergestellt. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein unter anderem wegen Verstößen zu Drogen, Aufenthaltsrecht und im Straßenverkehr. Kontrolliert wurde unter anderem an der A1 an der Mehringer Höhe und der an der A60 der Parkplatz Fintenkapelle.