Der Vulkaneifelkreis zählt nach Angaben des Stellenportals "Stepstone" zu den Landkreisen in Deutschland, in denen Arbeitnehmer am Ende des Monats am meisten Geld übrig haben. In einer Studie wurden das durchschnittliche Einkommen und die monatlichen Kosten in 395 deutschen Städten und Kreisen verglichen. Zu diesen Kosten zählt das Portal die monatlichen Ausgaben beispielweise für Miete, Lebensmittel, Auto und Freizeitaktivitäten. Um hier denselben Lebensstandard zu erreichen, müsse man je nach Region unterschiedlich viel Geld ausgeben. Zieht man diese monatlichen Kosten vom Durchschnittseinkommen im Kreis ab, bleibt in der Vulkaneifel mit am meisten Geld für die Arbeitnehmer übrig. Den Angaben zufolge auf das Jahr gerechnet fast 17.000 Euro. Noch besser hat in dem bundesweiten Vergleich nur der Kreis Holzminden in Niedersachsen abgeschnitten.