Einheitsgemeinde investiert in Sirenen

Die Einheitsgemeinde Morbach will mehr als 130.000 Euro in Sirenen investieren. Nach Angaben der Verwaltung sollen insgesamt 16 Sirenen in den Ortsbezirken von Morbach installiert oder erneuert werden. Im Ernstfall könne man die Bevölkerung so besser warnen. Die Menschen könnten mit den akustischen Signalen Tag und Nacht erreicht werden, so ein Sprecher. Daneben will die Verwaltung die Bürgerinnen und Bürger mit Broschüren darüber informieren, wie sie im Falle eines Notfalls reagieren sollen. Die Sirenen sollen noch in diesem Jahr modernisiert und erneuert werden. Die Geräte seien Teil eines Notfallkonzeptes, das die Einheitsgemeinde Morbach derzeit entwickele. Daneben würden auch Hochwasserschutzkonzepte erstellt sowie über die Anschaffung von Notstromaggregaten beraten.