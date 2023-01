Rund eine Million Euro Schaden bei Sägewerk-Brand in Giesdorf

Bei dem Brand eines Sägewerks in Giesdorf in der Eifel ist in der Nacht ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort.

Gegen 23 Uhr in der Nacht begann es laut Polizei in einem Sägewerk in Giesdorf im Eifelkreis Bitburg-Prüm zu brennen. Die Maschinen, die sich in der brennenden Produktionshalle befanden, seien nicht mehr zu retten gewesen. Den Sachschaden beziffert die Polizei nach ersten Schätzungen auf rund eine Million Euro. Die Geräte, die sich in dem Gebäude befanden, sind nach Polizeiangaben stark beschädigt worden. Polizei Prüm Keine Verletzten durch den Brand Verletzt worden ist nach Polizeiangaben niemand. Die Anwohner hätten sich frühzeitig in Sicherheit bringen und die Rettungskräfte alarmieren können. Das Feuer sei dann durch die Feuerwehr schnell gelöscht worden. Eine Brandwache sei eingerichtet. Zeitweise seien 60 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen.